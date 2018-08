Чемпион Украины, донецкий "Шахтер" в Лиге чемпионов будет выступать в группе F. Соперниками нашей команды стали - "Манчестер Сити" ( с командой Пепа Гвардиолы играли в прошлом сезоне - Прим.Ред.), "Лион" и "Хоффенхайм".

С французским и немецким клубом дончанам придется сыграть впервые. Портал Террикон проанализировал итоги жеребьевки и дал характеристику нашим противникам.

Вспоминаем историю. Удачный жребий легко может стать кошмаром



При взгляде на список будущих соперников "Шахтера" кажется, что более благоприятного набора в истории команды еще не выпадало. Так ли это? Конечно, нет. Ситуацию, при которой "Шахтеру" в групповом турнире достается только один европейский топ-клуб, мы переживали уже 6 раз, и впервые - в сезоне 2006/07 (тогда с нами играли "Рома", "Валенсия" и "Олимпиакос").

Но это ладно. Дважды ситуация складывалась еще более ласковая. В 2014/15 нашими соперниками в группе стали "Порту", "Атлетик" (Бильбао) и БАТЭ - то есть, ни одного европейского "гранда". То же самое случилось тремя годами ранее. Жеребьевку 2011 восторженные донецкие болельщики вообще восприняли как невероятную "халяву". Помните тот список оппонентов? "Зенит", "Порту", АПОЭЛ. Но тогда все закончилось для "Шахтера" провалом и последним местом в группе. Так что сам по себе набор соперников еще ничего не значит. Против них нужно играть и выигрывать.

Главный соперник "Шахтера" - немецкий "Хоффенхайм"

Посмотрим на позиции, занимаемые командами группы F в рейтинге УЕФА. Получается так: "Манчестер Сити" - 8, "Шахтер" - 14, "Лион" - 25, "Хоффенхайм" - 99. По всему выходит, что "Хоффенхайм" - откровенный аутсайдер. Но не стоит торопиться с выводами, когда речь идет о третьей команде Бундеслиги. Которую к тому же возглавляет человек, часто именуемый "лучшим молодым тренером Германии" - Юлиан Нагельсманн. В первом матче сезона "Хоффе" сыграл яркий матч с "Баварией" и, несмотря на проигрыш, оставил крайне благоприятное впечатление. Это коллектив, который в прошлом сезоне очень многих наказывал за высокомерие. И его скромность весьма обманчива.

"Хоффенхайм" воспринимается как главный соперник "Шахтера" по той причине, что стратегически именно в матчах с ними донецкий клуб должен набирать максимум очков. Именно здесь лежит ключ к выходу в плей-офф. Так получается по турнирному раскладу. Поединком с немцами (19 сентября) "Шахтер" дома открывает для себя нынешнюю Лигу чемпионов - и очень важно сделать это победным образом. А матч в Германии станет предпоследним - и потому, скорее всего, определяющим. Почти наверняка "Шахтеру" для выхода в плей-офф понадобится на стадионе в Зинсхайме положительный результат. Вот так и выходит, что именно "Хоффенхайм" становится нашим главным соперником.

Самый таинственный соперник "Шахтера" ткачи из "Лиона"

Если с "Хоффенхаймом" все более или менее предсказуемо, то, говоря о "Лионе", мы вступаем в зону полной неопределенности. Вспомнив еще раз о высоком рейтинге этой команды, мы нарисуем в своем воображении мощного, уверенного в себе соперника. Это может оказаться так. А может - и не так. Во французской прессе распространено мнение о нынешнем "Лионе" как о команде нестабильной, подверженной необъяснимым перепадам настроения. В этом чемпионате Франции они так и играют: победа - поражение - победа.

С одной стороны, команда имеет в "атакующем блоке" таких известных всей Европе людей, как Набиль Фекир и Бертран Траоре. С другой - в самом конце трансферного окна потеряла Мариано Диаса, который имел для нее большое значение. Да и вообще, лето в смысле покупок провела невыразительно, в результате изменения ее состава вряд ли можно считать усилением...

Существенным моментом является и то, что домашний матч против "Шахтера" "Лион" проведет перед пустыми трибунами (наказание за бесчинства болельщиков в матче Лиги Европы с ЦСКА). Местная "торсида" известна своей необузданностью и большим шумом, создаваемым во время матчей. Ее отсутствие - дополнительный бонус для "Шахтера".

Момент истины для "Шахтера" наступит в противостоянии с "Манчесстер Сити"

Явный фаворит нашей группы вряд ли будет настроен так благодушно, как в прошлогоднем харьковском матче. Сейчас - совсем иная ситуация. Спаренные матчи с "Шахтером" могут обеспечить "Манчестер Сити" выход в плей-офф - и Пеп Гвардиола уж постарается решить эту проблему досрочно. Рассчитывать на много очков, добытых "Шахтером" в этих встречах - тешить себя пустыми иллюзиями. Хотя, конечно, и исключать очередного триумфа "Шахтера" в них нельзя. И вот если это случится, то станет очень важным моментом в становлении новой команды Паулу Фонсеки.

Именно этим важны поединки с "Манчестер Сити". Очки "Шахтер" обязан отбирать у других соперников. Но именно "Сити" - это лакмусовая бумажка, которая покажет, чего реально стоит нынешний "Шахтер". К тому моменту "горняки" уже сыграют 2 матча группового турнира, полностью определятся с составом и должны отработать командную игровую модель. Настанет время показывать качество нового "Шахтера". Безусловно, это делается в главных поединках. Матчи с "Манчестер Сити" - кульминация турнира не с точки зрения турнирной стратегии, а с позиций эволюции клуба. "Горожане" дадут нам понять, чего мы реально стоим на данный момент.

Подарок Фортуны для Фонсеки

В продолжение предыдущей темы. Для главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки этот сезон принципиально важен. Возможно, он вообще важнейший в его карьере. Громко заявив о себе в прошлогодней Лиге чемпионов, он теперь воспринимается как элитный тренер. И даже был приглашен на международный форум коллег, куда зовут только явных Best of the best. Оставшись в "Шахтере", Фонсека должен был подтвердить свой статус в глазах футбольного мира. Для этого ему нужно выступить в еврокубках как минимум не хуже, чем в прошлом году. То есть - вновь выйти с "Шахтером" в плей-офф.

Между прочим, такого в истории "Шахтера" еще не случалось. И Фонсека наверняка об этом знает. Он уже оставил несколько следов в клубной истории. Оставить еще один, притом столь значительный - заманчивая перспектива. И результаты жеребьевки он может воспринимать как явный подарок судьбы. Или как компенсацию за прошлогоднюю "жесть", когда "Шахтеру" достались сразу 2 топ-клуба с самой передовой на тот момент игрой. Судьба явно хочет, чтобы Фонсека вновь вывел "Шахтер" из группы. Осталось только сделать это...