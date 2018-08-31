С 1 сентября в Украине окончательно отключают аналоговое ТВ. Страна переходит на цифровое вещание – точнее сказать, останется только "цифра". Она уже и сейчас доступна, однако не везде. Кое-куда передатчики, за установку которых отвечает правительство, еще не добивают.

Как показало пилотное отключение в Киевской и Кировоградской областях, до 60% зрителей испытывали серьезные проблемы с сигналом.

Однако, несмотря на это, отключение аналога с начала осени неотвратимо, заявили в Нацсовете по телерадиовещанию. Почему на это идут, зная, что у многих жителей отдаленных уголков Украины сигнал может вообще пропасть?

Как уже рассказывала "Страна", такая спешка объясняется приближением президентских выборов. До их начала власть де-факто снижает влияние телеканалов с наиболее широким покрытием – ведь лидеры телерынка часто вещают вразрез с методичками Банковой и начинают все чаще критиковать проводимый в стране курс.

Тем не менее, в Нацсовете заверяют, что у большинства украинцев "цифра" ловить будет. Как на нее перейти тем, кто еще этого не сделал – разбиралась "Страна".

Кому это вообще нужно

Владельцам спутниковых тарелок и тем, кто пользуется услугами кабельного ТВ, беспокоиться не о чем. Они уже "оцифрованы". Перестраиваться нужно тем, кто до сих пор смотрит каналы через антенну.

Это касается в основном жителей небольших населенных пунктов. Впрочем, многие и в больших городах еще не отключили себе аналоговое ТВ – главным образом это пенсионеры или те, кто смотрит телевизор нечасто и не заботится, каким образом он подключен.

Аналоговое вещание не будет прекращено в регионах с "особым режимом вещания" - на Донбассе, на севере Сумской, Черниговской, Харьковской областей и на юге Херсонской. Чтобы украинские телеканалы могли вещать на окраины России и на неподконтрольные территории Донбасса.

Какие каналы будут показывать по-новому

На "цифру" переходят практически все телеканалы Украины. Это Интер, Украина, 1 + 1, НТН, К1, ICTV, Энтер-фильм, ZOOM, Индиго TV, СТБ, ТЕТ, К2, Новый, М1, 5 канал, Мега, Пиксель TV, XSPORT, НЛО.TV, 2 + 2, Z.ZIK, Эспрессо TV, Прямый, Рада, Эскулап-TV, Областные филиалы НСТУ, 112 Украина.

Телекомпаниям, которые пока не имеют лицензии на цифровое вещание, можно будет продолжать работать в аналоговом диапазоне. Но только до 31 декабря 2018 года. Далее им нужно будет оформить цифровую лицензию. Или перейти на кабельное или спутниковое вещание.

Как перейти на цифру. Цена вопроса

Если ваш телевизор уже немолод и не поддерживает цифровой стандарт DVB-T2 (он же MPEG-4), то вам следует приобрести цифровой тюнер. Цены на него стартуют от 400 гривень. Средняя стоимость тюнера колеблется в пределах 600 грн.

Этот аппарат подключается с одной стороны к телевизору, с другой – к антенне, которую, к слову, тоже нужно покупать. Дециметровая антенна стоит от 150 до 300 грн в зависимости от модификаций и внешнего вида.

Интересно, что на картинке, которая показывет схему подключения "цифры", Нацсовет изобразил современный плоский телевизор, который способен и без тюнера принимать цифровой сигнал.

Таким образом минимальный бюджет для перехода на "цифру" - 600 грн. Если же покупать оборудование качества повыше, то будьте готовы выложить до тысячи гривень.

Каким образом малоимущие или пенсионеры найдут эти деньги – в Нацсовете не уточняют. Но обещают поднять вопрос в правительстве и потребовать у него предоставить поддержку тем, кто не может самостоятельно приобрести тюнер и антенну. Пока о каких-либо компенсациях ничего не известно.