Выпрыгнувшие сегодня рано утром из аппартаментов торгового центра "Мост-сити" в Днепре молодые люди оказались киевлянами. Они специально приехали в Днепр, чтобы совершить самоубийство. Об этом на своей странице в соцсети написал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Невозможно понять молодых людей, которые приехали из Киева в Днепр, чтобы покончить жизнь самоубийством.

В то время, когда тысячи наших граждан-военнослужащих, получивших тяжелые ранения в результате военные агрессии Российской Федерации делают все возможное, чтобы вернуться к полноценной жизни, эти молодые люди сегодня прыгают с многоэтажного дома и умирают, потому что они, по их словам, "уже пожили и познали жизнь в свои 17-18 лет", - написал на своей странице в соцсети Аброськин и добавил, что надо жить и открывать для себя каждый день.

На опубликованных Аброськиным фото видно письмо, которое оставили молодые люди, атакже комната, где они остановились и выложили из роз дорожку к окну,откуда они сегодня утром совершили смертельный прыжок.

Фото: facebook.com

В свою очередь Нацполиция в Днепропетровской области уточняет, что погибшему парню было 18 лет, а девушке - всего 16.

"По факту двойного самоубийства в городе Днепр полиция открыла уголовное производство. Сообщение о происшествии поступило в полицию около 7 утра 31 августа. 16-летняя девушка и 18-летний парень выпрыгнули из окна 8-го этажа дома по улице Глинки. Установлено, что пара снимала жилье в течение нескольких дней. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа", говорится в официальном заявлении полиции.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре мужчина выпрыгнул из окна на 7 этаже в день своего рождения.

Также мы сообщали, что в Харькове иностранец покончил с собой, выпрыгнув с 8 этажа.