Патриарх Варфоломей на встрече с Патриархом Кириллом заявил о намерении решать "все вопросы путем диалога". На переговоры предстоятелей прибыли все члены Священного Синода, заседание которого продлится в течение трех дней.

Затем до вечера понедельника, 3 сентября, состоится Архиерейский собор Константинопольской церкви. Ее предстоятелем является Варфоломей.

"Мы рады принимать сегодня во Вселенском патриархате блаженнейшего патриарха всея Руси Кирилла. Всякий раз, когда мы встречаемся - это радость. И главное, что все вопросы мы настроены решать путем диалога, который нам заповедан самим Богом", - сказал Варфоломей.

Отметим, что во вступительном слове на встрече с Патриархом Кириллом Варфоломей ничего не сказал об Украине. На субботу, 1 сентября намечено проведение совместного чина патриархов на освящение нового церковного года.

"В каждую эпоху наши церкви сталкивались с разными вызовами. И мы по Божьей милости всегда находили выходы. Вы очень правильно сказали о диалоге, но я думаю, что есть разница между диалогом, который ведут политики, и который ведем мы. Политики отстаивают интересы своей страны. А мы всегда имеем в виду единство Святой Церкви и ее способность совершать миссию в современном мире", - отметил Кирилл.

Патриарх РПЦ на встрече с Варфоломеем напомнил об очень сложных дискуссиях, которые велись "в этом здании", "но мы никогда не сделали того, что могло бы повредить Православию".

"Диалог между поместными церквями происходит только внутри единого тела святой соборной церкви. И это накладывает на нас определенные обязательства ... Вот почему, несмотря на то что в этом здании иногда шли очень сложные дискуссии, но никогда мы не сделали того, что могло бы повредить православию. Потому что мы несем ответственность за всю церковь, за все тело. Мы действительно проходили через огромные трудности, но преодолевали их. Уверен, что и ныне Господь будет с нами", - резюмировал предстоятель Русской Православной Церкви.

Как сообщала "Страна", появилось видео встречи Патриархов Кирилла и Варфоломея, которые хотят обсудить вопрос о Томосе для Украины.

Напомним, что в Стамбуле началась встреча Патриархов Кирилла и Варфоломея.