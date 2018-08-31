В соцсети опубликовано видео со встречи Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла с Вселенским Патриархом Константинопольским Варфоломеем, которая сегодня, 31 августа проходит в Стамбуле (Турция). Ожидается, что на встрече, которая продлится около трех часов, обсудят "вопрос об украинской поместной церкви".

На видео запечатлено, как Патриарх Кирилл расцеловался с Вселенским Патриархом Варфоломеем и они проследовали в зал для переговоров.

Напомним, что ранее на следующий день после переговоров было запланировано проведение заседания Синода Константинопольской Православной Перкви, где могли бы принять какое-то решение относительно Украины. Однако Синод перенесли на 10-12 октября.

Ранее "Страна" писала о том, что российских хакеров обвинили в попытке взлома почты помощников Вселенского патриарха Варфоломея.

Также мы сообщали, что Порошенко рассказал, что обсудил с Варфоломеем шаги к Единой поместной церкви.