Президентская библиотека Билла Клинтона предала гласности массив информации связанный с отношениями Кремля и Белого дома в 1990 годах.

Так, например, из обнародованной стенограммы телефонного разговора Елцина и Клинтона во время кризиса, вызванного бомбежками Югославии самолетами НАТО в 1999 году, президент России предлагал коллеге провести тайные переговоры. Среди предложенных "уединенных" мест для встречи президентом фигурировала подводная лодка.

Телефонный разговор с Клинтоном произошел 13 июня 1999 года и касался Косово. За день до этой беседы российские десантники после неожиданного марш-броска на БТРах и автомашинах с российскими флагами заняли аэропорт Слатина в столице Косово Приштине. Этот эпизод стал известен как "бросок на Приштину", передает РБК.

​Клинтон в начале разговора произнес длинный монолог со своими предложениями по урегулированию ситуации в Косово и Приштине. Однако Ельцин ответил ему, что эти проблемы должны сначала обсудить лично два президента, "а именно ты и я", уточнил при этом Ельцин. Клинтон ответил, что оба президента должны отдать распоряжения своим министрам и генералам, чтобы те разработали подходы к решению проблемы по примеру того, как это было сделано в Боснии. Однако Ельцин продолжал настаивать на личных переговорах с Клинтоном с глазу на глаз.

"Хорошо, у меня есть еще одно предложение", - сказал тогда Ельцин. - Мы оба должны встретиться в каком-нибудь скрытном месте. Только ты и я, мы должны встретиться или на борту судна, или на подводной лодке, или на каком-нибудь острове, чтобы ни один человек не мог нам помешать, чтобы тебя никто не беспокоил, и чтобы меня никто не дергал", - предложил президент России. ​

Клинтон ответил, что он не против встречи, но сначала "наши люди" должны проработать хотя бы краткосрочное решение по примеру того, как это было сделано в Боснии. На это Ельцин ответил, что это "не очень ясный план". По его мнению, президенты должны выработать определенный план с четкими пунктами. Клинтон продолжал настаивать на том, что сначала должны встретиться министры и выработать хотя бы краткосрочное решение по аэропорту в Приштине, поскольку "весь мир считает, что происходит какое-то безумие".

"Мы должны разобраться с этим, а потом уже вырабатывать долгосрочные решения", - сказал тогда Клинтон.

Российские подразделения заняли аэропорт Приштины за несколько часов до того, как его должны были взять под контроль подразделения НАТО. Российские десантники выставили блок-посты и не пропустили к аэропорту части НАТО. Однако из-за того, что Венгрия и Болгария заблокировали пролет российских военных самолетов, российское командование не смогло перебросить по воздуху подкрепления для частей, занявших Слатину. В итоге переговоры о ситуации несколько дней вели в Хельсинки министры иностранных дел и обороны России и США. После сложных переговоров стороны условились разместить в Косово российский миротворческий контингент.

В феврале 2008 года на экстренном заседании Совета Безопасности ООН США и несколько стран Европейского союза высказались за предоставление независимости Косово. После этого пошла волна признания независимости Косово со стороны стран Запада и их союзников. Россия выступила против отделения Косово и не признала одностороннее объявление независимости этой территории от Сербии. Украина в этом вопросе также поддерживает Россию.

Фото: clintonlibrary.gov

Как сообщала "Страна", в Белграде на улице Антифашистской борьбы застрелили адвоката экс-президента Милошевича.

Напомним, что в США рассекретили документы, как Ельцин и Клинтон обсуждали кандидатуру Путина на пост президента России.