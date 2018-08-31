В четверг, 30 августа, в Мариуполе на пешеходном переходе автомобиль "ВАЗ" наехал на маму с дочкой. Обе выжили, но получили тяжелые травмы. Они госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

"Автомобиль под управлением 29-летнего мариупольца сбил на "зебре" женщину с ребенком. Маму и ее 12-летнюю дочь доставили в больницу с переломами и травматическим шоком", - рассказали в полиции.

ДТП произошло около 16:00 в Левобережном районе Мариуполя. На снимках с места инцидента видно, что от удара с ног потерпевших слетела обувь.

Все обстоятельства совершения ДТП устанавливают правоохранители, назначаются экспертизы. Водителю уже провели медицинский осмотр. Продолжается досудебное расследование.

Фото: dn.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", задержан рецидивист, убивший таксиста и попавший в ДТП на угнанной машин. Мужчина задержан, свою причастность к убийству не отрицает.

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