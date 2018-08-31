Модель plus-size Тесс Холлидей появилась на обложке британской версии журнала Cosmopolitan. Фото опубликовано в Instagram издания.

"Я реально стала космогерл! Не могу поверить в это! Спасибо редакции журнала! Если бы я увидела подобное тело, когда была юной девочкой, это изменило бы мою жизнь", - отреагировала Холлидей на своей странице.

Она отметила, что надеется, что это событие поможет кому-то принять и полюбить себя. Подписчики в основном с восторгом отнеслись к появлению Холлидей на обложке.

Тесс Холлидей - известная на весь мир модель plus-size. На ее профиль в Instagram подписаны более 1,6 млн человек. Вес девушки - около 155 килограммов при росте 160, и она считается самой полной манекенщицей мира.

Фото: instagram.com/cosmopolitanuk

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