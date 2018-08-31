Вчера, 30 августа, в Киеве произошел дерзкий налет на известную ученую. Как выяснила "Страна" из собственных источников в столичном университете им.Шевченко, жертвой грабителей стала доцент кафедры тюркологии Федора Арнаут. Инцидент произошел вчера днем на улице Анри Барбюса.

Доцент несла сумку, в которой было около $90 тысяч. В это время к ней подскочил незнакомый мужчина, резко вырвал сумку и скрылся в соседних дворах.

Полиция завела дело по ч.5 ст.185 УК Украины - кража в особо крупном размере. Оперативники почти на 100% уверены, что "рывок" произошел по наводке людей, которые знали о том, что доцент будет нести крупную сумму и знали ее маршрут и время.

О потерпевшей из открытых источников известно, что она - видный ученый в сфере восточной филологии, кандидат филологических наук, доцент кафедры тюркологии.

В июне 1993 года закончила с отличием Бакинский Государственный университет имени М.Е. Расул-Задеза по специальности "преподаватель турецкого и русского языков, филолог, переводчик".

В 1994-1997 годах была поисковиком в Институте литературы имени Низами Академии наук Азербайджана.

В 1997-2000 гг. работала на кафедре гагаузского языка и литературы, отвечала за международные связи в Комратском Государственном университете (Молдова). В 2000-2003 гг. трудилась в университете Акдениз Северного Кипра (Турция).

В 2004 году получила второе образование в Кагульском гуманитарном университете (Молдова) по специальности "правоведение".

В 2004-2005 гг. работала заведующей кафедры восточной филологии Киевского Международного университета. 24 декабря 2007 получила ученое звание доцента кафедры тюркологии.

В 2008-2011 гг. была членом экспертно-аналитической группы при Совете Всеукраинских общественных организаций национальных меньшинств при Госкомитете Украины по делам национальностей и религий.

В 2007-2010 гг. - член комиссии национальных меньшинств Украины при Министерстве культуры и туризма Украины.

В 2008-2010 гг. - член Совета Всеукраинских общественных организаций национальных меньшинств Украины при Госкомнацрелигий Украины.

С 2010 года - член Общественного совета руководителей образовательных программ всеукраинских общественных объединений национальных меньшинств при Минобразования и науки Украины.

С 2004 года по настоящее время - доцент кафедры тюркологии Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко. Является автором более 35 научных статей, соавтором 2 учебников (в т.ч. 1 пособия с грифом МОН), переводчиком 6 книг, автором 2 книг стихов гагаузского языке, составителем 13 книг.

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