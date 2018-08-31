По итогам января-июля 2018 дефицит государственного бюджета Украины составил 13,4 млрд гривен. В прошлом году за этот период он был сведен с профицитом 27 млрд гривен.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

Общий фонд госбюджета за семь месяцев этого года сведен с дефицитом 16 млрд гривен, тогда как в прошлом году общий фонд госбюджета за этот период был сведен с дефицитом 3,1 млрд гривен.

Госказначейство указывает, что заимствования за семь месяцев 2018 года составили по общему фонду - 94 млрд гривен при запланированных 150 млрд гривен, тогда как погашения - 121 млрд гривен при плановых показателях 122 млрд гривен.

Приватизация за январь-июль текущего года принесла 49,9 млн гривен при ожидаемых 4,6 млрд гривен. А налог на прибыль предприятий принес 54 млрд гривен при плановых показателях в 43,2 млрд гривен.

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