Мэр Киева Виталий Кличко будет участвовать в мероприятиях памяти американского сенатора Джона Маккейна, которые пройдут в Вашингтоне в субботу, 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба столичного городского головы.

Уточняется, что Кличко получил приглашение от семьи Маккейна и Сената США. Также в пресс-службе добавили, что столичный мэр посетит Национальную мемориальную службу в Национальном соборе Вашингтона, где будут присутствовать семья и друзья Маккейна, сенаторы и конгрессмены, сотрудники офиса сенатора, мировые политики. Ожидается, что на службе выступят экс-президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама.

Напомним, что сенатора похоронят 2 сентября в Аннаполисе (штат Мэриленд) на территории Военно-морской академии США, которую он закончил в 1958 году.

Американский сенатор Джон Маккейн, у которого в 2017 году был диагностирован рак мозга, скончался 25 августа на 82 году жизни.

Ранее "Страна" писала о том, что ближайшую соратницу Маккейна не позвали на его похороны.

Также мы сообщали, что оппозиционер из России будет нести гроб с телом Маккейна по его просьбе.