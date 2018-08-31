В пятницу, 31 августа, в Стамбуле (Турция) началась встреча Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла с Вселенским Патриархом Константинопольским Варфоломеем. На ней они обсудят "вопрос об украинской поместной церкви".

Об этом передает ТАСС.

Переговоры в резиденции Константинопольского Патриарха в стамбульском районе Фанар, как ожидается, займут около трех часов. Каких-либо подробностей повестки дня стороны не обнародовали, ограничившись стандартными формулировками церковной дипломатии.

"На встрече Предстоятелей будут обсуждаться вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказал замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов. По данным источников, тема украинской церкви все же будет обсуждаться.

На следующий день после переговоров планировалось провести заседание Синода Константинопольской Православной Перкви и, возможно, принять на нем какое-то решение относительно Украины. Однако Синод перенесли на 10-12 октября.

Как сообщала "Страна", сразу после Томоса Филарет угрожает отобрать всю недвижимость у УПЦ. Напомним, что Синод, где мог бы решиться вопрос Томоса для Украины, перенесли на октябрь.