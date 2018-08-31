Украинка Леся Цуренко вышла в третий круг теннисного турнира Grand Slam - Открытого чемпионата США US Open в Нью-Йорке. Об этом сообщили на странице "Федерации тенниса Украины".

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"Цуренко разгромила на корте, носящем имя Луиса Армстронга, вторую ракетку мира Каролин Возняцки - 6:4; 6:2. Самая крупная победа в карьере нашей соотечественницы. И не только потому, что соперница имеет такой высокий рейтинг. Дело в том, что Леся продемонстрировала просто нереальный теннис, не боялась выполнять любые удары, играла уверенно и даже иногда вызывающе. Она чувствовала свое полное превосходство на оппоненткой", - рассказали в Федерации.

Также в сообщении уточняется, что победа не была легкой - в первом сете Цуренко уступала - 0:2 и 1:3.

"Но после четвертого гейма взяла четыре подряд! Это притом, что после пятой игры обратилась за медицинской помощью. Во второй партии она превзошла это достижение: после счета - 1:2 выиграла пять геймов подряд!", - уточнили в пресс-службе.

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