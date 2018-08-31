Во времена президентства Барака Обамы, США отказывали Украине в предоставлении летального оружия, в том числе, по совету лидеров европейских стран.

Как передает "Европейская правда" об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

Он назвал несколько причин, которые сделали возможной передачу Киеву комплексов "Javelin".

"Первая - та, что в Вашингтоне постепенно осознают агрессивную политику России. Вторая - кроме агрессии против Украины, появляются новые международные преступления Кремля, на которые необходимо реагировать. И есть третья причина - это индивидуальный подход Дональда Трампа... Трамп больше ориентируется на своих советников или свою позицию, чем на советы партнеров из Европы.

Президент Обама больше прислушивался к некоторым советам европейцев против предоставления нам летального вооружения", - рассказал посол, не уточняя, какие именно европейские лидеры повлияли на отказ администрации Обамы.

Также Чалый отметил готовность Украины не только получать бесплатно, но покупать американское оружие. "Мы готовы рассматривать закупку вооружения в США, а не только получение как безвозвратной помощи - а это важно для Дональда Трампа, в прошлом бизнесмена", - пояснил он.

Как сообщала "Страна", Украина просит США продать три комплекса ПВО.

Напомним, что на военную базу в США рухнул частный самолет, есть жертвы.