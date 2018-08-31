Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэтерс) без предварительных анонсов выпустил новый альбом Kamikaze. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Тwitter.

Фото: twitter.com

Альбом Kamikaze стал вторым за последние два года и десятым в карьере рэпера.

В записи альбома приняли участие канадская певица Джесси Рейез, продюсер Пол Розенберг, рэпер Джойнер Лукас, а одним из исполнительных продюсеров выступил Dr. Dre.

Альбом состоит из 13 песен, последний трек Venom стал саундтреком к одноименному фильму, который выйдет в ноябре 2018 года.

Изображенный на обложке реактивный самолет дает отсылку к обложке альбома группы Beastie Boys Licensed to Ill 1986 года.

Ранее "Страна" писала о том, что певица Ники Минаж заявила, что у нее романтические отношения с рэпером Эминемом.

Также мы сообщали, что известный рэпер Эминем ищет вторую половинку в стрип-барах и гей-клубах.