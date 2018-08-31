В "Укрзализныце" возобновили продажу билетов во львовском (западном) направлении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании-оператора железных дорог.

"Укрзализныця" завершила корректировки графика движения поездов на львовском направлении, продажа билетов на вторую половину сентября уже возобновлена", - уточнили в пресс-службе.

В этот период ряд составов будет курсировать по измененному маршруту и расписанию.

Актуальную информацию о расписании пассажирских поездов можно получить на официальном сайте "Укрзализныци".

Как сообщала "Страна", у Омеляна подсчитали огромную прибыль от ж/д сообщения с Россией. Тем не менее, его все равно хотят закрыть.

Отметим, что в Укрзализныце назвали цену билетов на поезд "четырех столиц" Киев - Минск - Вильнюс - Рига.