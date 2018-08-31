Донецкий "Шахтер", еще до старта группового турнира Лиги чемпионов, получил небольшое премущество перед французским "Лионом" с которым сыграет на выезде 2 октября.

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал "ткачей" двумя домашними матчами без зрителей (один из которых - условно) в связи с беспорядками на трибунах во время мартовского поединка Лиги Европы против ЦСКА, передает Террикон.

Тогда французские фанаты бросали посторонние предметы на поле, использовали пиротехнику и пытались затеять потасовку.

Таким образом "Лион" не сможет рассчитывать на поддержку своих зрителей в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтёра". Игра пройдет на пустом стадионе "Стад де Люмьер".

Напомним, "горняки" начнут групповой этап домашней встречей с "Хоффенхаймом" (19 сентября), а "Лион" в первом туре отправится на встречу с "Манчестер Сити".

Ранее "Страна" сообщала, что гендиректор Шахтера назвал фаворитов группы F.