Мандат депутата Госдумы скончавшегося накануне Иосифа Кобзона может отойти исполнительному директору АО "Атомредметзолото" Виктору Святецкому. Во время выборов в Госдуму Святецкий в региональной группе №4 "Единой России" (Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область) шел следом за Кобзоном, сообщает "Собеседник".

Известно, что Виктор Святецкий также является выходцем из Украины. Он родился в 1965 году в селе Скаковка, Бердичевского района Житомирской области.

Иосиф Кобзон был депутатом шести созывов Госдумы, начиная с 1995 года. Последние семь лет он занимал пост первого заместителя председателя комитета Думы по культуре.

Напомним, народный артист СССР Иосиф Кобзон умер утром 30 августа в реанимации московской больницы. Несколько дней певец провел в коме, его жизнь поддерживалась благодаря медицинским аппаратам.

Иосифа Кобзона похоронят 2 сентябра на Востряковском кладбище москвы, где нашли покой и другие известные люди - физик Андрей Сахаров, лингвист Дитмар Розенталь, маг Юрий Лонго, предсказатель Вольф Мессинг.

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