В Украине с 1 сентября вырастут цены на газ для промышленных потребителей. Рост цен на газ для промпредприятий составит около 20% (примерно на 2 000 гривен за 1 000 кубов - Прим.Ред.).

Пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" выступила с разъяснениями по этому поводу.

"НАК "Нафтогаз Украины" принял скорректированные ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 сентября 2018 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования при заключении договоров с 30 августа.

Предложенные цены на природный газ компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" в сентябре предлагает газ по цене 10 208,00 - 11 115,00 грн / тыс. куб. м (без НДС).

Ценовые предложения были скорректированы из-за значительного изменения составляющих цены природного газа, в частности роста котировок на европейских хабах и снижение средневзвешенного курса гривны к доллару США и евро", - заявили в компании.

Ранее "Страна" сообщала, что почему растут цены на топливо и откуда взялись нелегальные заправки.

Также мы рассказывали, что в МВФ похвалили правки в закон об Антикоррупционном суде, но вспомнили о ценах на газ и бюджете.