Вчера, 30 августа после того, как стало известно о смерти 80-летнего народного артиста СССР Иосифа Кобзона, его фамилия стала лидером среди запросов из Украины в Google.

При этом существовал значительный отрыв от других популярных запросов. В частности, фамилию Кобзон гуглили более полумиллиона раз. Следом за ним идет запрос "Лейпциг Заря" - его гуглили в 10 раз меньше - около 50 тысяч раз. Тройку лидеров вчерашних интересов украинцев замыкает "Жеребьевка Лиги чемпионов" - более 20 тысяч раз. К слову, на четвертом месте запрос "Смерть Кобзона", который запрашивали более 10 тысяч раз.

Напомним, Иосиф Кобзон скончался утром 30 августа после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием. Несколько дней до этого артист провел в коме и жизнедеятельность его организма поддерживалась только медицинскими аппаратами.

Похороны Иосифа Кобзона состоятся 2 сентября.

Ранее "Страна" писала о том, что Кобзон оставил в наследство дом за 400 миллионов.