Киевлянка Елена Савченко, которую на днях избил ее сожитель, актер Вячеслав Кошелев, игравший в сериале "Сваты", рассказала о своем подавленном психологическом состоянии. Такое признание она сделала в эфире "Завтрака с 1+1", передает ТСН.

"Я сейчас принимаю лекарства. Физическое состояние нормальное. Я даже хожу на работу. Психологически я очень подавлена, напугана и потрясена. Физические побои я зафиксировала. У меня есть синяки на лице. Еще есть большая гематома на голове и в области виска", - сказала женщина и добавила, что она получает необходимую юридическую поддержку от народных депутатов и юристов.

"Психологи не помогают, но есть общество, женщины, которые объединились бороться с этим злом. Мы в социальных сетях общаемся. Также есть поддержка народных депутатов, юристов, которые все время меня консультируют меня. Я чувствую поддержку", - отметила пострадавшая.

Напомним, на днях на странице актера, снимавшегося в сериале "Сваты" Вячеслава Кошелева в Facebook появился пост о том, что он избил собственную жену. Когда сообщение вызвало резонанс, мужчина удалил пост и заявил о взломе его страницы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Желтых Водах врачи спасают жизнь маленькой девочке. Полиция проверяет мать на причастность к избиению ребенка.

Также мы сообщали, что киевлянин после конфликта с бывшей женой, которую оещал убить лопатой, взял в заложники четверых детей и грозил применить оружий.