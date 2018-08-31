Президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался позицией турецкого лидера Реджепа Эрдогана из-за его отказа освободить арестованного американского пастора Эндрю Брансона.

"Я очень разочарован в нем. Еще отыграюсь, посмотрим, как оно все сложится", - сказал Трамп. Об этом передает Lenta со ссылкой на Bloomberg.

Анкара обвиняет Брансона в шпионаже и подготовке госпереворота. Пастор находится под домашним арестом. Вашингтон потребовал его выдачи, но получил отказ, после чего ввел пошлины на турецкие сталь и алюминий. Кроме того, США ввели санкции в отношении турецких министров внутренних дел и юстиции. В ответ Турция повысила сборы за ввоз американских товаров, в том числе алкоголя, косметики и табака.

В Вашингтоне считают, что пастор арестован в отместку за нежелание США выдать Турции оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена - организатора, по версии Анкары, попытки переворота.

15 августа вице-президент США Майкл Пенс посоветовал турецким властям "прекратить испытывать терпение Трампа". Он отметил, что американская сторона будет твердо стоять на своем до тех пор, как пастор Брансон не вернется к своей семье, друзьям и церкви в США.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп снял ограничения для трех стран на поставки стали и алюминия в США.