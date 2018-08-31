В Одессе неизвестные распространяют информацию о том, что водопроводная вода в городе опасна. Якобы она прошла тройное хлорирование и несет серьезную угрозу здоровью. Такие сообщения приходили одесситам в мессенджеры.

Как сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала", на предприятии категорически опровергли данную информацию.

"На сегодняшний день водопроводная вода, поставляемая потребителям с ВОС "Днестр" отвечает действующим санитарным нормам и требованиям СанПин 2.2.4-171-10 к питьевой воде и безопасна к употреблению, что подтверждается последними результатами анализов "Одесского лабораторного центра Госсанэпидслужбы Украины.

Вода, перед подачей в Одессу, проходит тщательную поэтапную очистку и обеззараживание на ВОС "Днестр", где своевременно проводится замена скорых фильтров и модернизация оборудования. После этого, уже в Одессе вода дополнительно обеззараживается на всех городских водонасосных станциях, которые "Инфоксводоканал" перевел на новую безопасную технологию обеззараживания воды гипохлоритом натрия с использованием европейского оборудования и самых качественных реагентов.

Сотрудники водоканала обращаются с просьбой не вестись на лживые и противоправные провокации и не создавать панику, запасаясь водой, или наоборот - не используя водопроводную воду", - отметили в пресс-службе.

В связи с распространением недостоверной информации предприятие намерено обратиться в правоохранительные органы для поиска и привлечения к ответственности организаторов информационной атаки.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украину потек хлор из Узбекистана и Румынии.

Также мы сообщали, что цена на воду для украинцев поднимется из-за роста в четыре раза стоимости хлора.