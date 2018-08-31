Вчера, 30 августа, донецкий "Шахтер" узнал своих соперников в Лиге чемпионов. "Горняки" попали в группу F и сыграют с "Манчестер Сити", "Лионом" и "Хоффенхаймом".

Генеральный директор клуба Сергей Палкин прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов, передает канал Футбол 1.

"Манчестер Сити" нам знаком, играли с ними. Наш главный тренер знает, как сражаться с этим соперником. Я считаю, что "Манчестер Сити" по потенциалу сегодня - сильнейший клуб Европы и один из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. У "Лиона" очень хорошая атакующая линия, он занял третье место в чемпионате Франции. "Хоффенхайм"? Знаю, что у них одна из сильнейших академий в Германии, а возможно, даже во всей Европе. Достаточное количество своих воспитанников, и в целом за последнее время команда значительно прибавила. Группа ровная, хотя "Манчестер Сити", естественно, стоит особняком. Нужно играть, побеждать и проходить дальше", - рассказал Сергей Палкин.

- Паулу Фонсека снова встретится с Хосепом Гвардиолой. Второй год кряду хороший вызов?

- Естественно. Для любого тренера, который встречается с таким соперником, как "Манчестер Сити", огромная внутренняя мотивация победить. По потенциалу это самая сильная команда Европы.

- "Шахтер" никогда не встречался с "Лионом" и "Хоффенхаймом". Каково это - открывать новые города и оппонентов?

- Интересно встречаться с соперниками, с которыми еще не играл. У всех своя культура, поддержка, уровень боления, да и видение футбола в целом - от Академии до управления первой командой. С этим нам повезло.

- Можно ли собрать стадион на таких соперников?

- Я думаю, что Лига чемпионов всегда интересна болельщикам, независимо от того, кто играет. Понятное дело, если взять "Реал" или "Манчестер Сити", людям интересно прийти и посмотреть матч, потому что там большие имена. Как ни крути, как ни анализируй, болельщики порой приходят на большие имена. Но уровень Лиги чемпионов очень высок. Я думаю, что стадионы будут полными. Болельщики всегда хотят, чтобы мы проходили дальше. Мы выложимся, сделаем все, чтобы показать хороший футбол, доказать, что не зря попадаем в группу и не зря из нее выходим.

- "Шахтер" четырежды был в плей-офф. Нужно сделать это в пятый раз?

- Естественно. Это наше желание и, более того, наша задача.

- Лига чемпионов - это не только престиж, но и средства. Если не ошибаемся, около 30 миллионов евро. Знает ли "Шахтер", как потратить эти деньги? Пойдут ли они на трансферы?

- Главное - иметь деньги, а с тем, как их потратить, думаю, справится любой клуб. Перед нами серьезные задачи. Мы рассчитываем на то, чтобы они выполнялись. Для этого нужны определенные средства, и сегодня Лига чемпионов - турнир, где платят очень большие деньги. Поэтому цена чемпионства очень высока.

- Паулу Фонсека попал в заставку перед церемонией жеребьевки в образе Зорро. Планирует ли он что-то подобное и в новом сезоне?

- Это говорит о том, что Лига чемпионов от года к году совершенствуется и прибавляет в эмоциях. Для болельщиков такие нестандартные моменты очень интересны. То, что мы увидели Паулу в заставке, о многом говорит. И это большой плюс Лиге чемпионов.



Ранее "Страна" сообщала, что стал известен календарь Шахтера в Лиге чемпионов.