В Днепре сегодня, 31 августа, в самом центре города под стенами торгового центра "Мост-сити" обнаружены тела парня и девушки, усыпанные лепестками роз. По данным Информатора, погибших обнаружили около 06:40.

По предварительной информации, молодые люди выпрыгнули из апартаментов "Мост-сити".

Работники скорой медицинской помощи лишь констатировали смерть потерпевших. Работники торгового центра ничего не слышали. Но они уверены, что это самоубийство, и не исключают, что оно связано с играми в социальных сетях.

На месте трагедии ожидают приезда СМЭ и следственно-оперативной группы. Правоохранители выясняют все подробности произошедшего.

Фото: dp.informator.ua

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