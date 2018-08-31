В Днепре парень с девушкой выбросились из окна торгового центра
В Днепре сегодня, 31 августа, в самом центре города под стенами торгового центра "Мост-сити" обнаружены тела парня и девушки, усыпанные лепестками роз. По данным Информатора, погибших обнаружили около 06:40.
По предварительной информации, молодые люди выпрыгнули из апартаментов "Мост-сити".
Работники скорой медицинской помощи лишь констатировали смерть потерпевших. Работники торгового центра ничего не слышали. Но они уверены, что это самоубийство, и не исключают, что оно связано с играми в социальных сетях.
На месте трагедии ожидают приезда СМЭ и следственно-оперативной группы. Правоохранители выясняют все подробности произошедшего.
Фото: dp.informator.ua
Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре мужчина выпрыгнул из окна на 7 этаже в день своего рождения.
Также мы сообщали, что в Запорожье, спасаясь от пожара, выпрыгнул из окна 12-летний мальчик, который был один дома.