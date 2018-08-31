Национальный банк Украины (НБУ) установил курс основных валют по отношению к гривне на пятницу, 31 августа. По сравнению с курсом доллара в предыдущий рабочий день его стоимость выросла на 16 копеек и составила 28,27 грн. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Евровалюта также потяжелела на 28 копеек - до 33,06. Незначительно поднялся в цене российский рубль - до 0,415 грн.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

2827,9437 гривен за 100 долларов (+16,3011);

3306,4318 гривен за 100 евро (+28,0565);

4,1537 гривен за 10 российских рублей (+0,0277).

Ранее "Страна" писала о том, что доллар дорожает каждые два часа, также разбиралась, когда ждать курс по 29.

Также мы сообщали, что украинские банкиры дали прогноз, каким будет курс доллара в первый месяц осени.