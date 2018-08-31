Дональд Трамп весьма прозрачно намекнул, что может рассмотреть вопрос о выходе США из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом передает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg

"Если ВТО не изменятся к лучшему, я выйду из ВТО", - заявил президент США.

Ранее Трамп неоднократно выражал недовольство работой организации, которая, по его мнению, ущемляет американские интересы.

Трамп также назвал "недостаточно хорошим" объявленное Евросоюзом ранее предложение об отмене ввозных пошлин на автомобили американского производства в обмен на введенные США тарифы на сталь и алюминий.

"Это недостаточно хорошее решение. Их покупатели привыкли покупать свои машины, а не наши", - сказал президент.

Ранее "Страна" сообщала, что в ЕС назвали условия отмены пошлин на автомобили из США.