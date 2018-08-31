В последний день лета, в пятницу, 31 августа, на большей территории Украины ожидается сухая солнечная погода. Грозовые дожди затронут лишь несколько западных областей, но при этом температура воздуха там - до +27...+29 градусов. На остальной части страны будет нещадно палить солнце и раскалит воздух до +30...+33 градусов. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

Фото: meteo.gov.ua

На западе Украины мокро будет в Закарпатской, Львовской и Волынской областях. Температура воздуха днем - до +26...+29 радусов. Жарче всего будет в Закарпатье.

На севере страны - сухо, солнечно и до +25...+27 градусов.

В восточных, центральных и южных областях Украины ожидается жара, температура воздуха днем поднимется до +28...+33 градусов.

В Киеве последний день лета будет солнечным, воздух прогреется до +26 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцев предупредили о негативном влиянии погоды на самочувствие с 27 августа.

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