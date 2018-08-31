Впятницу, 31 августа, на Донбассе вновь открыли контрольный пункт "Новотроицкое. Он начал свою работу с 06.00. Об этом сообщил штаб ООС на своей странице в Facebook.

"В связи с улучшением ситуации безопасности в районе командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев принял решение об открытии КПВВ "Новотроицкое" с 06:00 сегодня, 31 августа 2018 года.

Сейчас огонь на полях вблизи КРП "Березовое 1" и КРП "Березовое 2" совместными действиями ГСЧС, пожарных расчетов подразделений ВС Украины и пограничников из состава Объединенных сил потушили полностью.

Приоритетом для командования Объединенных сил безопасность граждан Украины, поэтому теперь, ликвидировав угрозу пожаров, КПВВ "Новотроицкое" возобновляет контрольно-пропускные мероприятия", - заявили в штабе.

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Ранее "Страна" сообщала, что штаб ООС объявил, когда возобновит работу пункт пропуска "Майорское".