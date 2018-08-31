В США произошла очередная авиакатастрофа. Здесь, на территорию военной авиабазы рухнул легкий гражданский самолет. В результате крушения четыре человека погибли. Об этом сообщает американский телеканал WJHG.

Трагедия произошла на базе военно-воздушных сил США "Эглин" в штате Флорида. Самолет Beechcraft BE-60, вылетевший из Толедо, в штате Огайо, внезапно рухнул на ее территорию.

Офис шерифа округа Окалуза начал расследование. Останки жертв трагедии направлены в медицинский центр округа на экспертизу.

Также к расследованию подключилось Федеральное авиационное управление США.

Ранее "Страна" сообщала, что в США рухнул медицинский вертолет с критическим пациентом на борту.

Также мы рассказывали, что в США самолет совершил экстренную посадку на автотрассу.