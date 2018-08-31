Министр Омелян рассказал, как на переговорах о поезде четырех столиц "потеряли" Таллинн
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскрыл детали переговоров о запуске поезда Киев-Минск-Вильнюс-Рига и прокомментировал цены на билеты.
Об этом передает УНИАН.
"Это была инициатива "пяти столиц", по дороге потеряли Таллинн, но я надеюсь, он будет присоединен. Я знаю, что "Укрзализныця" провела тяжелые переговоры с международными партнерами, а это Беларусь, Латвия, Литва. Да, билеты дороговаты. Но на данный момент это минимально возможная цена. Если маршрут будет хорошо раскатан, посмотрим, какие еще опции можно будет добавить", - рассказал министр.
Ранее "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" обнародовала расписание поезда "четырех столиц".
Также мы рассказывали, что "Укрзализныця" объявила о готовности "по указу сверху" прекратить пассажирские перевозки в Россию.