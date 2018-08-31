Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскрыл детали переговоров о запуске поезда Киев-Минск-Вильнюс-Рига и прокомментировал цены на билеты.

Об этом передает УНИАН.

"Это была инициатива "пяти столиц", по дороге потеряли Таллинн, но я надеюсь, он будет присоединен. Я знаю, что "Укрзализныця" провела тяжелые переговоры с международными партнерами, а это Беларусь, Латвия, Литва. Да, билеты дороговаты. Но на данный момент это минимально возможная цена. Если маршрут будет хорошо раскатан, посмотрим, какие еще опции можно будет добавить", - рассказал министр.

Ранее "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" обнародовала расписание поезда "четырех столиц".

Также мы рассказывали, что "Укрзализныця" объявила о готовности "по указу сверху" прекратить пассажирские перевозки в Россию.