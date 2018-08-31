В США, президентская библиотека имени Билла Клинтона, обнародовала солидный массив документов, проливающий свет на российско-американские отношения 90-х годов.

В открытый доступ выложено около тысячи документов, в том числе и стенограмма телефонного разговора между двумя лидерами по поводу кандидатуры Владимира Путина на пост президента России. Борис Ельцин в беседе с Биллом Клинтоном в сентябре 1999 года назвал причины, по которым выбрал Путина в качестве своего преемника.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу библиотеки.

Из этих материалов следует, что разговор между Ельциным и Клинтоном состоялся почти через месяц после того, как 9 августа Ельцин в телеообращении к россиянам назвал Владимира Путина своим преемником. В ходе беседы Ельцин сказал, что Клинтон и Путин познакомятся в ближайшее время, в связи с этим рассказал действующему на тот момент американскому лидеру, кем является его преемник.

"У меня заняло много времени, чтобы подумать, кто мог бы стать президентом России в 2000 году", - заявил действующий на тот момент президент РФ.

"В конечном итоге я встретил его (Путина), изучил его биографию, его интересы, его окружение и так далее. Я выяснил, что это твердый человек, который в курсе всего, что происходит под его контролем. Но также он тщательный и сильный, очень общительный. Он легко может наладить хорошие отношения и контакты с людьми, которые являются его партнерами. Я уверен, что вы увидите в нем очень высококвалифицированного партнера", - заявил Ельцин.

Клинтон ответил, что до этого у него с Путиным были хорошие контакты и он с нетерпением ждет встречи с ним.

Из другой стенограммы следует, что в ходе разговора, который состоялся 19 ноября 1999 года, Клинтон вновь возвращается к теме преемника и спрашивает Ельцина, кто победит на выборах. "Конечно, Путин. - отвечает Ельцин. - Он будет преемником. Он демократ и знает Запад". "Он очень умен", - ответил на это Клинтон.

"Он сильный. У него есть внутренний стержень. И я сделаю все возможное для его победы - законным путем, разумеется. И он победит. Вы будете вести дела вместе. Он продолжит мою линию, линию Ельцина, ориентированную на демократию и расширение контактов России. У него есть энергия и мозги, чтобы добиться успехов в этом", - сказал Ельцин в конце разговора.

Напомним, что 9 августа 1999 года в своем телеобращении президент РФ Борис Ельцин заявил, что принял решение об отставке правительства Сергея Степашина и обратился в Госдуму с просьбой утвердить на посту председателя правительства РФ Владимира Путина. Ельцин сообщил, что видит его своим преемником и рассчитывает, что Путину удастся "консолидировать общество". В тот же день Владимир Путин был назначен первым заместителем председателя правительства РФ и врио главы кабинета министров.

Ранее "Страна" сообщала, что Forbes назвал 100 самых влиятельных персон России. Путин - №1, а спикер Госдумы на 83 месте.