Следователи Киевской городской прокуратуры № 2 направили в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из структурных подразделений коммунального предприятия "Киевпастранс", который получил от представителя частного предприятия взятку в сумме 165 000 гривен.



"Эти деньги чиновник требовал от представителей частной фирмы за то, что не будет препятствовать вывозить имущество, которое хранилось в арендованных помещениях "Киевпастранса". Кроме этого, чиновник потребовал "списать" свои личные долги перед этой же фирмой", - пояснили в пресс-службе прокуратуры.



Что бы провести "операцию" чиновник привлек знакомого адвоката, который выступил посредником между ним и бизнесменами.



Чиновника и его сообщника-адвоката разоблачили непосредственно после перечисления денег.



Действия чиновника квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом), посредника - по ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 (пособничество получению должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.



Обвинительный акт в отношении упомянутых лиц направлен в суд для рассмотрения по существу.

Ранее "Страна" сообщала, что блогер Тамразов заявил, что его заставил дать взятку прокурору сбушник.

Также мы рассказывали, что в Киеве за взятку задержали ревизора-фискала с полным багажником денег.