Вчера, 30 августа, Галицкий суд Львова рассмотрел ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для сотрудника Каменко-Бугского отдела полиции, который двумя днями ранее в пьяном виде совершил наезд на скутер, в результате чего погибли двое юношей.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

"Суд постановил взять под стражу полицейского, сбившего насмерть двух человек во Львовской области. По решению суда полицейский будет находиться под стражей 60 суток без права внесения залога", - уточнили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Напомним, что по этому делу открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли гибель нескольких лиц"). Полицейскому грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее "Страна" сообщала, что во Львовской области переполненная легковушка врезалась в электроопору, восемь человек ранены.