Чемпион Украины, донецкий Шахтер, попал в группу F Лиги чемпионов-2018/2019. И после церемонии жеребьевки, которая прошла вчера. 30 августа в Монако, УЕФА объявил календарь для участников группового турнира.

В первом туре подопечные Паулу Фонсеки 19 сентября сыграют в Харькове с немецким "Хоффенхаймом", передает пресс-служба "горняков".

Календарь "Шахтера" в Лиге чемпионов-2018/2019



1-й тур. 19 сентября, 19:55. "Шахтер" - "Хоффенхайм"

2-й тур. 2 октября, 22:00. "Лион" - "Шахтер"

3-й тур. 23 октября, 22:00. "Шахтер" - "Манчестер Сити"

4-й тур. 7 ноября, 22:00. "Манчестер Сити" - "Шахтер"

5-й тур. 27 ноября, 22:00. "Хоффенхайм" - "Шахтер"

6-й тур. 12 декабря, 22:00. "Шахтер" - "Лион".

Ранее "Страна" сообщала, что Фонсека поспорил на ужин, кто достанется Шахтеру в Лиге чемпионов.