Апелляционный суд Киева принял решение удовлетворить ходатайство адвокатов об отводе судьи по делу Кирилла Островского, который на Hummer сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Киеве.

Об этом Украинской правде сообщила адвокат Островского Анна Литвин.

"Дело передали на автораспределение", - сказала она.

По ее утверждениям, защита просила об отводе одного из судей коллегии из-за того, что он якобы является родственником одного из следователей по этому делу.

Судебное заседание состоялось без представителей прокуратуры. По словам адвоката, они не дождались прокуроров.

Литвин сказала, что из-за отвода судьи неизвестна дата следующего судебного заседания. Кроме того, 21 сентября истекает срок содержания под стражей Островского.

По словам адвоката, если до его истечения не изберут нового судью, тогда защита будет подавать жалобу на избрание меры пресечения Островскому в суд первой инстанции.

Кроме того, Литвин добавила, что семья Островского морально и материально поддерживает семью погибшего ребенка.

Напомним, что вечером 24 июля на бульваре Леси Украинки в Киеве водитель внедорожника Кирилл Островский на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнего ребенка и пытался скрыться.

Водителю автомобиля Hummer, экс-боксеру Островскому сообщили о подозрении в ч. 2 ст. 286 ( "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") УК Украины.

Позже ему также сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица) УК Украины. 26 июля водителя арестовали на 2 месяца до 21 сентября.

Ранее "Страна" сообщала, что погибшая под колесами Hummer девочка приехала из Москвы в Киеве в гости к родственникам.