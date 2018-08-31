Диаметр пробоины в бортовом отсеке пилотируемого корабля "Союз МС-09" составляет 3-4 см. Об этом сообщили в четверг российские члены экипажа МКС в ходе трансляции их переговоров с Центром управления полетами, которую ведет NASA.

"Диаметр повреждения от 3 до 4 см. Завтра будет проведен дополнительный анализ", - сказали космонавты.

Ранее сообщалось, что российский Центр управления полетами отдал распоряжение космонавтам Олегу Артемьеву и Сергею Прокопьеву, которые заделали дыру в "Союзе" герметиком, приостановить работы до утра пятницы.

В пятницу, следует из переговоров космонавтов с "землей", закрытая заплатой из герметика пробоина будет проверена на прочность, до вечера 31 августа будет принято окончательное решение по ситуации.

Пробоина в "Союзе" могла образоваться как из-за внешних причин [попадание микрометеорита или космического мусора], так и вследствие дефектов внутренней обшивки корабля.

Как сообщала "Страна", ранее корабль "Прогресс" стыковался с МКС и установил рекорд скорости.

Мы писали, что ранее экипаж МКС приземлился в степях Казахстана спустя полгода на орбите.