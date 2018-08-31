В Украине запретили вакцину против дифтерии, коклюша и столбняка из-за русского языка
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками сегодня запретила реализацию, хранение и применение незаконно завезённой серии вакцины "Пентаксим" (для профилактики дифтерии и столбняка, коклюша, полиомиелита и др. в комплекте с суспензией) с инструкцией на русском языке.
Соответствующее распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками опубликовано в четверг, 30 августа.
"Запретить реализацию, хранение и применение лекарственного средства Пентаксим, вакцина для профилактики дифтерии и столбняка, коклюша и полиомиелита 0,5 мл, различных серий, французского производства, из-за нарушения требований украинского законодательства", - сказано в документе.
Поводом стало нарушение производителем требований законодательства Украины, а именно - маркировки на иностранном (русском) языке.
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