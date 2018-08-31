Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что школьные линейки на 1 сентября вредны для здоровья детей. Об этом Супрун написала на своей странице в социальной сети Facebook

"Школьные линейки на 1 сентября - пережиток советской традиции, от которой давно пора отойти в украинских школах. В развитых странах нет изнурительного выстраивания, стояния под солнцем или дождем, выслушивание бесконечных напутственных речей. Ведь это вредно прежде всего с медицинской точки зрения. Ежегодно читаем новости о том, что дети теряют сознание на школьных линейках. Причем неважно, проводятся они на улице, в помещении. Ведь толпа людей, стояние на одном месте, жара или удушье плохо влияют на здоровье. В солнечную погоду ребенок может получить тепловой удар или ожог кожи, потерять сознание, начать блевать, чувствоваться дезориентированным. Так же не прибавит здоровья стояние под дождем", - написала она.

Кроме того, Супрун отметила, что кроме физических проблем от линеек, они также не в пользу психическому здоровью.

"Скопление незнакомцев, да еще и с не совсем понятной целью, вызывает у детей стресс, особенно в младших школьников", - отметила она.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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