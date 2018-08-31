В разгар туристического сезона турецкую провинцию Карс на востоке страны засыпало снегом. Внезапные и нехарактерные для этого времени года осадки значительно усложнили движение на трассе Карс-Кагызман, пишет Merkez TV. В целом из-за сильного снегопада было перекрыто несколько дорог на популярные курорты.

По данным метеослужбы, температура воздуха в регионе опустилась до +7 градусов.

Отмечается, что причиной аномалии стал мощный грозовой фронт, который прошел над страной.

Как сообщала "Страна", ранее были опубликованы фото внезапного снега, который выпал в Южной Африке впервые за десять лет.

Также появились фото, как австрийские Альпы засыпало снегом в последние дни лета.

Ранее на Буковель обрушилась стихия и выпал град размеров с вишню.