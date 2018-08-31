Появилось видео, как в разгар туристического сезона на востоке Турции выпал снег
В разгар туристического сезона турецкую провинцию Карс на востоке страны засыпало снегом. Внезапные и нехарактерные для этого времени года осадки значительно усложнили движение на трассе Карс-Кагызман, пишет Merkez TV. В целом из-за сильного снегопада было перекрыто несколько дорог на популярные курорты.
По данным метеослужбы, температура воздуха в регионе опустилась до +7 градусов.
Отмечается, что причиной аномалии стал мощный грозовой фронт, который прошел над страной.
Как сообщала "Страна", ранее были опубликованы фото внезапного снега, который выпал в Южной Африке впервые за десять лет.
Также появились фото, как австрийские Альпы засыпало снегом в последние дни лета.
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