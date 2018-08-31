Главный тренер Зари Юрий Вернидуб решил уйти в отставку после того, как луганчанам не удалось пробиться в групповой этап Лиги Европы.

"Я благодарен всей команде, благодарен Заре, за проведенные в клубе 9 лет. Думаю, пора делать паузу. Надеюсь, это пойдет на пользу клубу", - заявил Вернидуб, передает Football.ua.

"Я как главный тренер, не выполнил задачу. Мы не вышли в групповой этап. Плюс не очень хорошее выступление во внутреннем чемпионате. По возвращению в Киев завтра постараюсь встретиться с президентом. Думаю, мы поговорим, и я обосную свое решение".

"Я, как главный тренер, отвечаю за результат. Нужно принимать это решение. Для себя я принял такое решение. Надеюсь, что президент клуба Евгений Геллер меня тоже поймет. Нужен новый человек, который станет главным тренером, который сможет влить новую кровь в клуб, в команду, и они начнут показывать еще лучшие результаты, чем те, которые добывали мы", - сказал он

Юрий Вернидуб возглавил Зарю в ноябре 2011-го года, а до этого работал в клубе помощником главного тренера.

Как сообщала "Страна", накануне матча Юрий Вернидуб заявил, что в матче РБ Лейпциг - Заря. "Будем играть с клубом с другого полюса, но хотим победить и заработать".