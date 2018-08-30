Немецкий "Лейпциг" выиграл у луганской "Зари" в упорнейшем поединке со счетом 3:2 и вышел в групповой турнир Лиги Европы.

Первый гол в матче зрители увидели уже на седьмой минуте, когда Кунья пробил по воротам Фелипе.

Голкиперу "Зари" помешал незначительный рикошет от ноги Вернера, и мяч влетел в ворота. Забитый гол означал, что дополнительного времени в этом матче не будет.

Видео: youtube.com/ТСН ПРОСПОРТ

Еще до перерыва "Заре" удалось сравнять счет. Команда перехватила мяч вблизи своей штрафной площадки и вышла в быструю контратаку, где Караваев навешивал в штрафную. А там головой по воротам пробивал Рафаэль. Мяч залетел точно в угол ворот, и Мвого не сумел достать его в прыжке.

В начале второго тайма "Заря" даже вышла вперед. Караваев сумел избежать офсайда и пробил по воротам немецкой команды. За линию ворот его отправил Гордиенко в подкате.

Но удержать даже победный, и даже ничейный счет "Заря" не сумела. Сначала на 69-й минуте Огюстен в касание пробил после заброса Вернера, а на последней минуте основного времени в ворота луганского клуба был назначен пенальти за игру рукой в ​​собственной штрафной Вернидуба. Форсберг с отметки пробил точно. "РБ Лейпциг" проходит в группу Лиги Европы. "Заря" покидает еврокубки.

РБ Лейпциг – Заря 3:2

Голы: Кунья, 7, Огюстен, 69, Форсберг, 90 (пен) – Рафаэль, 35, Гордиенко, 48

Как сообщала "Страна", ранее "Заря" проиграла "Десне", а "Карпаты" - "Арсеналу" в заключительном матче шестого тура чемпионата Украины по футболу.

В первом матче "Заря" в меньшинстве отстояла ничью в первом матче плей-офф Лиги Европы с "Лейпцигом".