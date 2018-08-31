Молодая французская актриса и танцовщица пожаловалась в полицию на сексуальные домогательства и изнасилование со стороны Жерара Депардье. Об этом сообщило информагентство AFP со ссылкой на источники в суде.

Девушка утверждает, что два отдельных случая сексуального насилия произошли во французском доме Депардье 7 и 13 августа. По словам актрисы, она приходила на "неофициальные репетиции".

Имя девушки не раскрывается. 69-летний актёр через юриста полностью отверг участие "в любых нападениях или изнасилованиях". В разговоре с журналистами представитель Депардье заявил, что дело вряд ли дойдёт до суда, однако парижская прокуратура начала предварительное расследование.

По данным источников французского издания BFMTV, молодая актриса училась в школе, где преподавал Депардье. Актер подтвердил, что был с ней знаком.

Как сообщала "Страна", после того как Стивен Сигал стал спецпредставителем России, в США начали проверку новых обвинений против актера в домогательствах.

Напомним, все началось с Харви Вайнштейн, которого обвинили в изнасиловании.