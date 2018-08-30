Владимир Матвиенко, супруг председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.

Как отмечается на сайте "Парламентской газеты", "со своим мужем Валентина Матвиенко познакомилась в студенческие годы, вместе супруги прожили более 40 лет".

В Совет Федерации поступают соболезнования в связи со смертью супруга председателя палаты. Так, в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщили, что в телефонном разговоре с главой Совфеда он "выразил ей глубокие соболезнования в связи со смертью супруга Владимира Матвиенко".

В отличие от супруги Владимир Матвиенко никогда не был публичной фигурой. Они вместе учились в Ленинградском химико-фармацевтическом институте, были однокурсниками. На пятом курсе студенты сыграли свадьбу. Через некоторое время у них родился сын Сергей.

По окончании вуза Владимир устроился на работу в Военно-медицинскую академию Ленинграда, где преподавал до выхода на пенсию. За время работы он дослужился до звания полковника. По некоторым данным, после ухода на пенсию муж главы Совфеда все время проводил на даче под Санкт-Петербургом.

Ранее российский издания сообщали без официального подтверждения, что несколько лет назад Владимир Матвиенко перенес инсульт, после чего передвигался в инвалидном кресле.

Как сообщала "Страна", Украина передала России ноту протеста из-за визита Матвиенко в Крым.

Мы писали, что Сенат России подключился к поискам источника вони в Москве.

Ранее в России назвали главных кандидатов в преемники Путина, среди них была и Матвиенко.