Доля отказов украинцам в предоставлении виз в Канаду превысила 26% за первые пять месяцев 2018 года, отметил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"За первые пять месяцев 2018 года мы имеем 26,77% отказов. Я считаю, что это колоссальная цифра, которая не соответствует тому партнёрству и дружбе, существующим между Украиной и Канадой", - сказал Шевченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, нет логичных и рациональных аргументов, которые бы объясняли такую цифру.

Дипломат добавил, что не воспринимает аргумент о том, что украинцы не могут грамотно заполнить документы.

"Мне кажется, что ни нас, ни Канаду не может на самом деле устраивать такая ситуация. Мы находимся в постоянном диалоге с канадским правительством относительно данной темы. И я надеюсь, что будет радикально пересмотрено отношение Канады к тому, каким образом они рассматривают документы наших сограждан", - рассказал украинский посол.

Отвечая на вопрос относительно возможности введения безвизового режима между Украиной и Канадой, Шевченко отметил, что решение быстрым не будет.

"Это очень консервативная страна в визовом плане. В Канаде очень сложная шкала требований к стране для введения безвизового режима с ней, это семь групп требований. Но при этом всём я уверен, что у нас будет "безвиз" с Канадой, точно так же, как у нас он есть с ЕС", - убежден посол.

Как сообщала "Страна", ранее Канада ввела биометрику для украинцев, которые просят визу.

Мы писали, что Канада увеличит размер военной помощи Украине.

Также сообщалось, что Канада собирается вдвое увеличить число своих полицейских экспертов в Украине.