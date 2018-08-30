Полиция открыла уголовное производство по факту грабежа и поджога книжного магазина в Днепровском районе Киева, разыскиваются двое злоумышленников.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, вечером 29 августа в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение от мужчины о том, что двое неизвестных избили его и подожгли магазин, в котором он работает продавцом.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, врачи "скорой" и спасатели ГСЧС.

По словам потерпевшего, в помещение магазина зашел мужчина и попросил показать книгу для подарка. У стеллажей продавец почувствовал удар по голове. Затем в магазин зашел еще один мужчина и начал обливать пол неизвестным веществом, после чего поджег. Злоумышленники забрали мобильный телефон, деньги и скрылись с места происшествия.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Полиция проводит все необходимые розыскные и следственные действия, направленные на розыск и задержание злоумышленников.

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