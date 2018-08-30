Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-июля 2018 года составил 13,4 млрд грн, тогда как в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 27 млрд грн, сообщила Государственная казначейская служба (ГКСУ).

Согласно ее данным, общий фонд госбюджета за семь месяцев этого года сведен с дефицитом 16 млрд грн, тогда как в прошлом году общий фонд госбюджета за этот период был сведен с дефицитом 3,1 млрд грн. Госказначейство указывает, что заимствования за семь месяцев 2018 года составили по общему фонду – 94 млрд грн при запланированных 150 млрд грн, тогда как погашения – 121 млрд грн при плановых показателях 122 млрд грн.

Приватизация за январь-июль текущего года принесла 49,9 млн грн при ожидаемых 4,6 млрд грн, свидетельствуют данные Госказначейства. Согласно данным ГКСУ, налог на прибыль предприятий принес 54 млрд грн при плановых показателях в 43,2 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета-2018 запланированы в размере 917,9 млрд грн, расходы – на уровне 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита – 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП.

По итогам первого полугодия 2018 года доходы составили 449,01 млрд грн, расходы – 458,97 млрд грн.

Как сообщала "Страна", ранее дефицит бюджета Украины всего за 5 месяцев текущего года составил 9,2 миллиарда.

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