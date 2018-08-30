После того, как давления на корабле корабле "Союз МС-09", пристыкованном к станции ИКС начало падать, между членами экипажа МКС возникли противоречия относительно способов устранения утечки воздуха, сообщил российскому "Интерфаксу" источник в американских органах контроля и управления станцией.

"Командир станции астронавт NASA Эндрю Фейстел настаивает на том, что предложенная российской стороной схема ремонта путем установки заплаток требует более детального рассмотрения и предлагает подождать 24 часа, чтобы изучить все возможные способы ремонта", - сказал источник. По мнению Фейстела, вследствие очень медленной утечки на борту станции непосредственной угрозы экипажу нет.

Россияне придерживаются изначального решения о немедленном устранении утечки при помощи ремонтного комплекта. Они собрались установить заплатки на отверстия, и уже подготовили герметик, чтобы обработать заплатки по периметру.

Он сообщил, что в результате возникших противоречий Фейстел прекратил участвовать в ремонте до того, как Роскосмос и NASA согласуют единый план действий.

"Однако в связи с тем, что Фейстел возглавляет экипаж, российские космонавты, скорее всего, вынуждены будут прислушаться к его решению", - сказал источник.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил журналистам, что утечка произошла на борту пристыкованного к станции корабля "Союз" минувшей ночью, предположив, что причиной может быть микротрещина в результате попадания микрометеорита.

Как сообщала "Страна", ранее корабль "Прогресс" стыковался с МКС и установил рекорд скорости.

Мы писали, что ранее экипаж МКС приземлился в степях Казахстана спустя полгода на орбите.