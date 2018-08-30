Луганская "Заря" не смогла удержать приемлемый результат в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против немецкого "Лейпцига", передает Интерфакс-Украина.

После нулевой ничьей неделю назад в Запорожье украинской команде необходимо было не проиграть на выезде или сыграть в результативную ничью.

На седьмой минуте счет в матче открыл полузащитник "Лейпцига" Матеус Кунья. На 35-й минуте бразильский легионер "Зари" Рафаэль Ратао сравнял его. На 48-й минуте Артем Гордиенко вывел гостей вперед, но на 69-й минуте Жан-Кевин Огюстен сравнял результат. А на 90-й минуте матча в ворота "Зари" был назначен пенальти, который реализовал швед Эмиль Форсберг.

Благодаря победе со счетом 3:2 в групповой этап Лиги Европы прошел "Лейпциг", а "Заря" выбыла из турнира.

Таким образом, в Лиге Европы Украину будут представлять киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла".

Как сообщала "Страна", ранее букмекеры назвали фаворита в паре Лейцпига и Зари в матче раунда плей-офф Лиги Европы.

Первый матч Заря - РБ Лейпциг закончился счетом 0 - 0 и был драматичным. "У Леднева были слезы после удаления, и у него должок перед командой", сказал Юрий Вернидуб.

Также во время этого матча Вернидуб обматерил удаленного с поля игрока.