"Заря" на последних минутах матча с "Лейпцигом" упустила путевку в Лигу Европы
Луганская "Заря" не смогла удержать приемлемый результат в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против немецкого "Лейпцига", передает Интерфакс-Украина.
После нулевой ничьей неделю назад в Запорожье украинской команде необходимо было не проиграть на выезде или сыграть в результативную ничью.
На седьмой минуте счет в матче открыл полузащитник "Лейпцига" Матеус Кунья. На 35-й минуте бразильский легионер "Зари" Рафаэль Ратао сравнял его. На 48-й минуте Артем Гордиенко вывел гостей вперед, но на 69-й минуте Жан-Кевин Огюстен сравнял результат. А на 90-й минуте матча в ворота "Зари" был назначен пенальти, который реализовал швед Эмиль Форсберг.
Благодаря победе со счетом 3:2 в групповой этап Лиги Европы прошел "Лейпциг", а "Заря" выбыла из турнира.
Таким образом, в Лиге Европы Украину будут представлять киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла".
Как сообщала "Страна", ранее букмекеры назвали фаворита в паре Лейцпига и Зари в матче раунда плей-офф Лиги Европы.
Первый матч Заря - РБ Лейпциг закончился счетом 0 - 0 и был драматичным. "У Леднева были слезы после удаления, и у него должок перед командой", сказал Юрий Вернидуб.
Также во время этого матча Вернидуб обматерил удаленного с поля игрока.