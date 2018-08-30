Минюст приказом от 27 августа 2018 года № 2785/5 (вступил в силу 28 августа) изменил Порядок совершения нотариальных действий нотариусами Украины, передает ЮрЛига.

Среди важных изменений:

Относительно идентификации лица, обратившегося за совершением нотариального действия

- При совершении нотариального действия нотариус устанавливает лицо, которое обратилось за совершением нотариального действия. Лицо в возрасте до 14 лет устанавливается по свидетельству о рождении при условии подтверждения родителями (одним из родителей) того, что это лицо является их ребенком (раньше - 16 лет).

Относительно истребования сведений и документов, необходимых для совершения нотариального действия

- В случае когда государственная регистрация права собственности на земельный участок и объект недвижимого имущества проведена без выдачи документа, удостоверяющегося такое право, или в связи с утратой, повреждением или порчей соответствующего государственного акта на право собственности, свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество нотариальное действие в отношении такого имущества совершается на основании информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, полученной путем непосредственного доступа к нему (раньше о земельном участке речь не шла).

- В делах нотариуса остаются копии (фотокопии) поданных для совершения нотариальных действий документов, удостоверяющих право собственности физ- или юрлиц на жилой дом (часть дома), здание, усадьбу, квартиру, садовый дом, гараж, земельный участок или их часть, другое недвижимое имущество, - если удостоверяются договоры о залоге (ипотеке), аренде или найме (займе) жилья, отчуждения или оформления наследства на долю имущества, а также если сособственники в общей долевой (совместной) собственности имеют один общий документ, удостоверяющий право собственности на упомянутое имущество, и один из них отчуждает надлежащую ему долю (или долю от доли) или выдается свидетельство о праве на наследство на такую долю в случае смерти одного из сособственников; договоров об определении или изменении размера долей в общей долевой собственности, а также договоров о порядке владения и пользования имуществом.

Относительно удостоверения сделки об отчуждении и залоге имущества

- При удостоверении сделки об отчуждении недвижимого имущества отчуждатель подает заявление о наличии/отсутствии прав малолетних и несовершеннолетних детей, недееспособных или ограниченно дееспособных лиц на пользование данным имуществом. С целью проверки отсутствия прав малолетних и несовершеннолетних детей, недееспособных или ограниченно дееспособных лиц на пользование отчуждаемым недвижимым имуществом нотариус имеет право дополнительно истребовать от предприятий, учреждений и организаций сведения и документы, необходимые для совершения такой сделки.

- При удостоверении сделок об отчуждении или залоге недвижимого имущества нотариус проверяет отсутствие налогового залога, запрета отчуждения или ареста имущества путем непосредственного доступа к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество. Договоры об отчуждении или залоге движимого имущества удостоверяются нотариусом после проверки отсутствия налогового залога по данным Государственного реестра обременений движимого имущества, о чем изготавливаются соответствующие извлечения.

- Нотариус отказывает в совершении нотариального действия в случаях, предусмотренных Законом «О нотариате» (раньше эта норма предусматривала исключительный перечень оснований для отказа).

Относительно проверки нотариусом факта смерти, времени и места открытия наследства

- Факт смерти физического лица и время открытия наследства нотариус проверяет путем истребования от наследника свидетельства о смерти, выданного органом государственной регистрации актов гражданского состояния, или по непосредственному доступу к реестру актов гражданского состояния.

Также приказом предусмотрены другие изменения, касающиеся регистрационных действий.

Напомним также, что усовершенствована процедура выдачи свидетельств о приобретении имущества из публичных торгов (аукционов).

Как сообщала "Страна", Верховный суд решил, что регистрация прекращения ипотеки у нотариуса только подтверждение.

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